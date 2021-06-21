Путин потребовал провести выборы в Думу честно и открыто

Президент России Владимир Путин потребовал провести выборы в Госдуму честно и открыто, чтобы ни у кого не возникло сомнений в их легитимности. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства отметил важность того, чтобы новый состав Госдумы объективно отражал волю людей и выбор самих граждан.

Наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону, — сказал Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы VII созыва.

Выборы в Государственную думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пояснила, что решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. По её словам, трёхдневное голосование является оптимальным в сложившейся ситуации.

19 июня в ходе съезда «Единой России» беспартийный Путин перечислил пятерых человек, которые могут возглавить федеральный список партии на выборах в Государственную думу.