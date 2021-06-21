Путин потребовал провести выборы в Думу честно и открыто
Алёна Вавулина
14:36, 21 июня 2021
https://static.news.ru/photo/52ed95e4-d285-11eb-bc4c-96000091f725_660.jpgВладимир ПутинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин потребовал провести выборы в Госдуму честно и открыто, чтобы ни у кого не возникло сомнений в их легитимности. Об этом пишет РИА Новости.
Глава государства отметил важность того, чтобы новый состав Госдумы объективно отражал волю людей и выбор самих граждан.
Наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону, — сказал Путин в ходе встречи с депутатами Госдумы VII созыва.
Выборы в Государственную думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пояснила, что решение принято с учётом рекомендаций Роспотребнадзора и мнения общества. По её словам, трёхдневное голосование является оптимальным в сложившейся ситуации.
19 июня в ходе съезда «Единой России» беспартийный Путин перечислил пятерых человек, которые могут возглавить федеральный список партии на выборах в Государственную думу.