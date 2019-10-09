Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой правительства Дмитрием Медведевым поручил отрегулировать сотрудничество госвласти и местного самоуправления.
Глава государства отметил, что «на этом стыке» постоянно происходят сбои. По словам Путина, федеральные и региональные органы власти игнорируют какую-либо проблему, а муниципальные жалуются на отсутствие у них компетенции и ресурсов для её разрешения.
Президент подчеркнул, что взаимодействие должно быть налажено, несмотря на сложности, заложенные ещё в Конституции.
Премьер, в свою очередь, заверил главу государства, что это будет сделано и пообещал подготовить предложения по усовершенствованию законодательства в данной сфере, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее News.ru писал, что Путин мечтает о вовлечённости населения в работу муниципальных и региональных чиновников при решении ими повседневных задач.
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