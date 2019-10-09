https://static.news.ru/photo/7298f58c-eaab-11e9-a75a-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин в ходе встречи с главой правительства Дмитрием Медведевым поручил отрегулировать сотрудничество госвласти и местного самоуправления.

Глава государства отметил, что «на этом стыке» постоянно происходят сбои. По словам Путина, федеральные и региональные органы власти игнорируют какую-либо проблему, а муниципальные жалуются на отсутствие у них компетенции и ресурсов для её разрешения.

Президент подчеркнул, что взаимодействие должно быть налажено, несмотря на сложности, заложенные ещё в Конституции.

Премьер, в свою очередь, заверил главу государства, что это будет сделано и пообещал подготовить предложения по усовершенствованию законодательства в данной сфере, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее News.ru писал, что Путин мечтает о вовлечённости населения в работу муниципальных и региональных чиновников при решении ими повседневных задач.