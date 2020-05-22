Путин поручил кабмину спланировать «восстановление нормальной жизни»

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Президент Владимир Путин в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России попросил разъяснить показатели смертности в других странах. Политика удивили высокие показатели в горах Европы.

Он проанализирован смертность на каждые 100 тысяч населения. По этому показателю на первом месте находится Сан-Марино, на втором — Бельгия, на третьем — Андорра, передаёт РИА Новости. Что там в...