Политика

Путин поручил кабмину спланировать «восстановление нормальной жизни»

16:52, 22 мая 2020 17
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить рекомендации по «восстановлению нормальной жизни» в России после снятия противоэпидемических ограничений.

Нужны рекомендации специалистов по поводу того, как мы будем восстанавливать нормальную жизнь в стране, что мы будем делать в ближайшее время с открытием экономики, какими темпами и по каким направлениям нам нужно двигаться, — цитирует президента ТАСС.

Путин провёл с правительством совещание по ситуации с COVID-19 в стране. Президент призвал членов кабмина исполнить его поручение «в ближайшее время».

Как писал NEWS.ru, к 22 мая Россия остаётся второй после США страной по распространению коронавируса: не менее 326,5 тысячи подтверждённых случаев. Уровень смертности при этом, по официальным данным, держится одним из самых низких в мире. За два месяца эпидемии в России погибли 3,25 тысячи человек.

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