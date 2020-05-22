Путин поручил кабмину спланировать «восстановление нормальной жизни»

https://static.news.ru/photo/ec1993d0-9c35-11ea-b1b0-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить рекомендации по «восстановлению нормальной жизни» в России после снятия противоэпидемических ограничений.
Нужны рекомендации специалистов по поводу того, как мы будем восстанавливать нормальную жизнь в стране, что мы будем делать в ближайшее время с открытием экономики, какими темпами и по каким направлениям нам нужно двигаться, — цитирует президента ТАСС.
Путин провёл с правительством совещание по ситуации с COVID-19 в стране. Президент призвал членов кабмина исполнить его поручение «в ближайшее время».
Как писал NEWS.ru, к 22 мая Россия остаётся второй после США страной по распространению коронавируса: не менее 326,5 тысячи подтверждённых случаев. Уровень смертности при этом, по официальным данным, держится одним из самых низких в мире. За два месяца эпидемии в России погибли 3,25 тысячи человек.