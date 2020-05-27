Путин получил приглашение на саммит по созданию вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин получил приглашение к участию в саммите по разработке вакцины от коронавируса Global Vaccine Summit 2020.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, приглашение от Великобритании было получено по дипломатическим каналам,
Оно получено по дипломатическим каналам, и как только решение будет формализовано, мы об этом сообщим, — сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к мероприятию и о том, на каком уровне будет участвовать в нём РФ.
Global Vaccine Summit 2020 проведёт британское правительство. Мероприятие пройдёт 4 июня в виртуальном режиме.
Ранее NEWS.ru писал о том, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус согласился участвовать в глобальном саммите по разработке вакцины от коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен