Путин похвалил внешность американской журналистки в ответ на вопрос о газе

Президент России Владимир Путин сделал комплимент журналистке американского канала CNBC, модератору диалога на международном форуме «Российская энергетическая неделя», назвав её «красивой женщиной». Так он прокомментировал слова репортёра об отсутствии поставок российского газа в Европу, передаёт РИА Новости.

Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, а она мне совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал... Вы сказали: вы не поставляете газ в Европу по газопроводу. Вас вводят в заблуждение. И вас, уважаемая коллега, и всех, кто питается информацией из подобных источников. Мы увеличиваем поставки в Европу. «Газпром» — на 10%. В целом Россия увеличила поставки в Европу на 15%, — сказал Путин в ответ на вопрос, как убедить Европу, что Россия — надёжный партнёр, «когда вы не поставляете эту энергию по газопроводам».

Ранее глава компании TotalEnergy Патрик Пуянне, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели, озвучил свою версию сложившейся на рынке Европы ситуации с нехваткой газа. По его словам, причиной дефицита является сокращение поставок из других стран.

В Еврокомиссии отметили, что поставки российского газа «ниже ожиданий», при этом «Газпром» выполнял контракты, но почти не предлагал дополнительных поставок, чтобы снизить давление на рынок.