Путин поговорил с президентом Бразилии о коронавирусе и саммите БРИКС

Главы государств договорились, что страны начнут более глубокое сотрудничество в этом вопросе, написал он в Twitter. Кроме того, они обсудили желаемый итог предстоящего саммита БРИКС в Санкт-Петербурге.

- Nesta manhã, conversei com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin.



- Concordamos em aprofundar ainda mais a cooperação entre nossos países, inclusive no combate à covid-19.



- Tratamos também dos resultados que queremos atingir na próxima Cúpula do BRICS, em São Petersburgo. pic.twitter.com/LL08lqexsH