Путин поговорил с президентом Бразилии о коронавирусе и саммите БРИКС

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о своём разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, политики обсудили борьбу с коронавирусом.
Главы государств договорились, что страны начнут более глубокое сотрудничество в этом вопросе, написал он в Twitter. Кроме того, они обсудили желаемый итог предстоящего саммита БРИКС в Санкт-Петербурге.
Сегодня утром я поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Мы договорились о ещё более глубоком сотрудничестве между нашими странами, в том числе в борьбе с COVID-19, — отметил он.
- Nesta manhÃ£, conversei com o Presidente da RÃºssia, Vladimir Putin.
- Concordamos em aprofundar ainda mais a cooperaÃ§Ã£o entre nossos paÃses, inclusive no combate Ã covid-19.