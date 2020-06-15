Путин поговорил с президентом Бразилии о коронавирусе и саммите БРИКС

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Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о своём разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, политики обсудили борьбу с коронавирусом.

Главы государств договорились, что страны начнут более глубокое сотрудничество в этом вопросе, написал он в Twitter. Кроме того, они обсудили желаемый итог предстоящего саммита БРИКС в Санкт-Петербурге.

Сегодня утром я поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Мы договорились о ещё более глубоком сотрудничестве между нашими странами, в том числе в борьбе с COVID-19, — отметил он.

- Nesta manhÃ£, conversei com o Presidente da RÃºssia, Vladimir Putin.



- Concordamos em aprofundar ainda mais a cooperaÃ§Ã£o entre nossos paÃ­ses, inclusive no combate Ã covid-19.



- Tratamos tambÃ©m dos resultados que queremos atingir na prÃ³xima CÃºpula do BRICS, em SÃ£o Petersburgo. pic.twitter.com/LL08lqexsH — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 15, 2020

Как писал NEWS.ru, запланированные на 21–23 июля встречи на высшем уровне БРИКС и ШОС перенесены на поздний срок. Даты определят в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Новые даты саммитов будут определены в зависимости от развития эпидемиологической обстановки в странах объединений и в мире в целом.