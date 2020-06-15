Политика

Путин поговорил с президентом Бразилии о коронавирусе и саммите БРИКС

17:54, 15 июня 2020

Президент Бразилии Жаир Болсонару рассказал о своём разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, политики обсудили борьбу с коронавирусом.

Главы государств договорились, что страны начнут более глубокое сотрудничество в этом вопросе, написал он в Twitter. Кроме того, они обсудили желаемый итог предстоящего саммита БРИКС в Санкт-Петербурге.

Сегодня утром я поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Мы договорились о ещё более глубоком сотрудничестве между нашими странами, в том числе в борьбе с COVID-19, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, запланированные на 21–23 июля встречи на высшем уровне БРИКС и ШОС перенесены на поздний срок. Даты определят в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Новые даты саммитов будут определены в зависимости от развития эпидемиологической обстановки в странах объединений и в мире в целом.

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