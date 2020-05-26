Путин поддержал Богомаза в намерении баллотироваться на пост губернатора

https://static.news.ru/photo/8e3a3068-9f59-11ea-9b32-fa163e074e61_660.jpg Александр Богомаз Фото: Александр Богомаз/vk.com

Президент России Владимир Путин поддержал планы Александра Богомаза повторно баллотироваться на пост губернатора Брянской области.

Чиновник сообщил, что хотел бы участвовать в выборах губернатора Брянской области, если глава государства не будет против, на видеоконференции. Путин ответил, что он не против. Также он внимательно ознакомился с результатами работы Богомаза.

Наоборот, считаю, что это было бы правильное решение с вашей стороны, — отметил глава государства.

Впервые Богомаз вступил в должность губернатора Брянской области 28 сентября 2015 года. До назначения на пост он был депутатом представительных органов местного самоуправления Стародубского района Брянской области.

На сегодняшний день семья брянского губернатора руководит одним из крупнейших в России картофелеводческих хозяйств. В 2018 году доходы супруги чиновника превысили 1,2 миллиарда рублей. Это в 280 раз больше, чем доходы Богомаза.

В 2016 году супруга занимала третье место в списке Forbes Woman. Тогда её доход составлял 864 миллиона рублей.

Как информировал NEWS.ru, ранее интернет-мошенники пытались нажиться с помощью фейковых аккаунтов главы Брянской области Александра Богомаза.