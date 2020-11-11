Путин планирует провести переговоры с главой Абхазии

Российский президент Владимир Путин 12 ноября проведёт переговоры со своим абхазским коллегой Асланом Бжанией.
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Переговоры пройдут в Сочи. Главы государств планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросы внешнеполитической координации и региональной безопасности. Кроме того, будет обсуждаться ход реализации двустороннего Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве от 24 ноября 2014 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министр обороны России Сергей Шойгу получил из рук своего абхазского коллеги Владимира Ануа орден Мужества Абхазии.