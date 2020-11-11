Путин планирует провести переговоры с главой Абхазии

https://static.news.ru/photo/14f061de-2422-11eb-9435-fa163e074e61_660.jpg Аслан Бжания Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин 12 ноября проведёт переговоры со своим абхазским коллегой Асланом Бжанией.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля. Согласно ему, по приглашению российского лидера президент Абхазии планирует прибыть 12 ноября в Россию с рабочим визитом.

Переговоры пройдут в Сочи. Главы государств планируют обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросы внешнеполитической координации и региональной безопасности. Кроме того, будет обсуждаться ход реализации двустороннего Договора о союзничестве и стратегическом партнёрстве от 24 ноября 2014 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр обороны России Сергей Шойгу получил из рук своего абхазского коллеги Владимира Ануа орден Мужества Абхазии.