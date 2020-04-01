Обстановка этого требует: Путин объяснил переход на удалёнку

https://static.news.ru/photo/598c916e-7428-11ea-9ded-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин решил провести совещание с правительством в режиме видеосвязи.

Глава государства выразил надежду, что удалённый режим работы не скажется на качестве работы кабинета министров.

Обстановка весьма напряжённая. Мы с вами в контакте по несколько раз в день. Поработаем в таком удалённом режиме — в режиме видеоконференции. Обстановка этого требует, — цитирует Life Путина.

Как писал NEWS.ru, все, кто посещал инфекционную больницу в Коммунарке вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, ежедневно сдают тесты на коронавирус и максимально стараются работать дистанционно, включая главу государства. При этом сам российский лидер использует защищённые каналы связи и сейчас не здоровается за руку при личных встречах.

Ранее сообщалось, что 25 марта главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко встретил президента России Владимира Путина, который спонтанно посетил больных COVID-19. Глава государства оделся в защитный костюм и пообщался с медперсоналом и пациентами учреждения. 31 марта появилась информация о том, что сам врач оказался инфицированным.

По состоянию на 1 апреля в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. На Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.