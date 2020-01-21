https://static.news.ru/photo/16314100-3c72-11ea-a2c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Кабинет министров будет руководить работой Росреестра, Росздравнадзора и Федерального медико-биологического агентства.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном сайте российского лидера.

Кроме того, руководство деятельностью Росимуществом передано Минфину.

Руководство деятельностью Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и Федерального медико-биологического агентства осуществляет правительство Российской Федерации, — говорится в документе.

15 января 2020 года после обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию правительство РФ в полном составе ушло в отставку. К вечеру того же дня президент предложил новую кандидатуру на пост премьер-министра — главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вечером 21 января пройдёт первое заседание нового правительства.