https://static.news.ru/photo/8762013c-e44f-11e9-ba1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин отреагировал на реплику, которую выкрикнула грузинская журналистка во время заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об инциденте в своём Telegram-канале рассказал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.

По его словам, грузинская журналистка спросила, когда Россия начнёт выполнять свои обязательства.

Когда выйдут войска с оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии? — также выкрикнула она.

Путин в ответ сказал, что Россия всегда выполняет свои обязательства.

Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, которые объявили о выходе из состава Грузии после того, как в августе 2008 года там произошёл вооружённый конфликт.

РФ приняла решение ввести войска. Боевые действия продолжались пять дней, после чего грузинские военные отступили.

Ранее российский МИД раскритиковал реакцию некоторых грузинских политиков на встречу министров иностранных дел России и Грузии, которая состоялась на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.