https://static.news.ru/photo/233cfaf4-e9ea-11e9-b672-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны обострение ситуации на северо-востоке Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Было отмечено, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию в Сирии, — говорится в сообщении Кремля.

В ходе встречи обсуждались также вопросы внутрироссийской повестки.

В совещании приняли участие председатель правительства Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель администрации президента Антон Вайно, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее News.ru писал, что 1 октября президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности «внезапно» начать операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. Цель — создание зоны безопасности. Он подчеркнул, что власти страны намерены действовать самостоятельно в этом вопросе. Хотя ранее планировалось, что Анкара создаст зону безопасности в Сирии совместно с Вашингтоном. Причиной провала дорожной карты с американцами стало сотрудничество США с курдскими силами народной самообороны.

В ночь на 7 октября Белый дом выпустил сообщение, в котором говорится, что американские военные «больше не будут находиться в непосредственной близости» от районов Северной Сирии. Это произошло после телефонных переговоров президентов США и Турции. Заявление может означать только одно: Анкаре дали зелёный свет на военную операцию.

Позднее лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп написал в Twitter, что вывод американских военных из Северной Сирии вовсе не говорит о том, что США перестали поддерживать курдов. А любые силовые действия Турции на этой территории могут обернуться разрушительными последствиями для экономики Анкары.