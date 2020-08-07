Путин назвал внешнеполитические приоритеты РФ

https://static.news.ru/photo/1e56000e-d8b3-11ea-b665-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, говоря о ситуации в мире, предложил членам Совбеза обсудить дела постсоветских стран, так как это один из внешнеполитических приоритетов страны.

Поговорим о ситуации в мире в целом, с упором на положение дел на постсоветском пространстве, имея в виду, что это наши ближайшие соседи, наши союзники, как правило, во многом у нас совпадают интересы и экономические, и политические. Это, безусловно, является одним из наших внешнеполитических приоритетов, — отметил глава государства.

Глава государства напомнил, что многие страны, которые были в составе СССР, являются соседями России. Интересы этих государств во многом совпадают с нашими, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. Политики обсудили ситуацию с задержанием в Белоруссии российских граждан. Президенты выразили уверенность в том, что она будет урегулирована «в духе взаимопонимания». Было подчёркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что телефонный разговор между президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко говорит о том, что лидеры уважают друг друга и дорожат отношениями двух стран.