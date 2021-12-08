Путин назвал провокационным вопрос о нападении России на Украину

Президент России Владимир Путин расценил как провокационный вопрос о возможном нападении РФ на Украину, который был задан ему в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Он заверил, что Москва проводит миролюбивую внешнюю политику. Трансляцию пресс-конференции вёл телеканал «Россия 24».

Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Но она вправе обеспечивать свою безопасность в среднесрочной и более отдалённой перспективе, — сказал Путин.

Он отметил, что Россия обсуждает это со всеми своими партнёрами, в том числе и США.

Путин подчеркнул, что каждая страна вправе выбирать наиболее приемлемый способ обеспечения своей безопасности, но это не должно нарушать интересы других сторон и подрывать их безопасность. В таких случаях должны вступать в силу взаимные ограничения.

Российский лидер добавил, что для России является очень чувствительной тема расширения НАТО, в том числе и за счёт Украины, потому что за этим может последовать размещение на её территории военных контингентов и баз угрожающего России оружия.

В последнее время западные СМИ нередко публикуют материалы о возможном вторжении России на Украину, а также сообщают о том, что США могут ввести в отношении РФ новые санкции для предотвращения нападения. Комментируя статью в немецкой газете Bild, в которой описывается план вторжения, политтехнолог Станислав Белковский отметил, что она может быть выгодна российской стороне. Её посыл он интерпретировал как рекомендацию Киеву сдаваться заблаговременно, а Западу – не вводить ограничения.