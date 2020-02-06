https://static.news.ru/photo/a90bca60-48fa-11ea-bcdf-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Махонин Фото: fas.gov.ru

Дмитрий Махонин назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Назначить Махонина Дмитрия Николаевича временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Пермского края, — говорится в документе, который был опубликован на сайте Кремля.

Ранее Махонин занимал должность начальника УФАС по Пермскому краю.

Как писал NEWS.ru, Путин назначил бывших министров культуры Владимира Мединского и экономического развития Максима Орешкина помощниками главы государства. Кроме того, глава страны своим указом внёс изменение в Положение об Администрации Кремля. Теперь заместителей у руководителя президентской администрации будет не два, как раньше, а три.