Путин поговорил с Лукашенко по телефону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
В настоящий момент подробности переговоров неизвестны.
Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что, — говорится в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе белорусского главы.
В Белоруссии третий месяц продолжаются протесты, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.
Ранее, как писал NEWS.ru, Путин провёл телефонные разговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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