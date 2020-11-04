Путин поговорил с Лукашенко по телефону

https://static.news.ru/photo/bf68cdc6-1ebf-11eb-9dc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поговорил по телефону со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В настоящий момент подробности переговоров неизвестны.

Телефонный разговор Лукашенко и Путина завершился только что, — говорится в Telegram-канале «Пул Первого», близком к пресс-службе белорусского главы.

В Белоруссии третий месяц продолжаются протесты, начавшиеся после объявления итогов президентских выборов. Их участники считают, что действующий глава государства Александр Лукашенко выиграл лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин провёл телефонные разговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.