Путин и Рухани обсудили ситуацию в Карабахе и вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/732c1596-0ae5-11eb-af66-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Хасаном Рухани. В беседе были затронуты ситуация в Нагорном Карабахе, ядерная программа Ирана и российская вакцина от коронавируса «Спутник V».

Путин подробно рассказал Рухани об усилиях по деэскалации напряжённости в Карабахе, которые принимаются при посредничестве Москвы. Иранский лидер, в свою очередь, выразил поддержку договорённостям, достигнутым в ходе встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении.

Главы государств обсудили ситуацию вокруг реализации плана действий по иранской ядерной программе. Они подчеркнули важность сохранения этого соглашения ради международной безопасности.

Путин и Рухани также уделили внимание проблеме распространения коронавируса и перспективам взаимодействия по вакцине «Спутник V», разработанной российским центром имени Гамалеи.

В ходе беседы иранский лидер также поздравил президента России с прошедшим днём рождения, сообщается на сайте Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что в Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились главы МИД Азербайджана и Армении в Москве. Однако министерства обороны обеих республик уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.