Путин и Рухани обсудили ситуацию в Карабахе и вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Хасаном Рухани. В беседе были затронуты ситуация в Нагорном Карабахе, ядерная программа Ирана и российская вакцина от коронавируса «Спутник V».
Путин подробно рассказал Рухани об усилиях по деэскалации напряжённости в Карабахе, которые принимаются при посредничестве Москвы. Иранский лидер, в свою очередь, выразил поддержку договорённостям, достигнутым в ходе встречи глав МИД РФ, Азербайджана и Армении.
Главы государств обсудили ситуацию вокруг реализации плана действий по иранской ядерной программе. Они подчеркнули важность сохранения этого соглашения ради международной безопасности.
Путин и Рухани также уделили внимание проблеме распространения коронавируса и перспективам взаимодействия по вакцине «Спутник V», разработанной российским центром имени Гамалеи.
В ходе беседы иранский лидер также поздравил президента России с прошедшим днём рождения,
Ранее NEWS.ru писал, что в Нагорном Карабахе начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились главы МИД Азербайджана и Армении в Москве. Однако министерства обороны обеих республик уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.
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