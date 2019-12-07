https://static.news.ru/photo/6e141bde-1906-11ea-89fa-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили в Сочи общение тет-а-тет. Это произошло после переговоров с участием делегаций двух стран.

За столом переговоров Путин и Лукашенко провели с членами своих делегаций более двух часов, после этого президент РФ пригласил участников встречи на торжественный обед, посвящённый 20-летию Союзного государства, передаёт РИА Новости.

За обедом Лукашенко и Путин проводят беседу наедине.

Также переговоры продолжаются у членов делегаций. С российской стороны во встрече принимают участие первый вице-премьер Антон Сиуланов, вице-премьер Дмитрий Козак, главы Минэкономразвития Максим Орешкин и Минэнерго Александр Новак, первый замминистра экономического развития, экс-посол РФ в Минске Михаил Бабич и другие.

Российскую делегацию возглавляет глава кабмина Дмитрий Медведев, белорусскую — его коллега Сергей Румас.

Как писал News.ru, ранее Лукашенко признался, что тщательно изучил информацию о себе в СМИ в преддверии встречи с Путиным. Также он говорил, что Белоруссия не просит у России дешёвый газ или дешёвую нефть. В свою очередь президент РФ рассказал о преимуществах интеграции.