Путин: государства могут сменить другие формы социальной организации

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Государства в будущем могут сменить другие формы социальной организации. Об этом на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин.

Это возможно. Когда-то в отдалённой перспективе всё может меняться, — цитирует ТАСС главу государства.

Однако Путин убеждён, что в настоящее время роль и значение государства важны. Политик подчеркнул, что сила государства — не в тотальном контроле и мощи армии, а в доверии граждан.

Что такое сильное государство, в чём его сила? Не в тотальном контроле или жёсткости правоохранительных органов. Не в вытеснении частной инициативы или ущемлении гражданской активности. Даже не в мощи вооружённых сил и оборонного потенциала, хотя эта составляющая важна для РФ с учётом её географии, целого комплекса геополитических вызовов и, конечно, нашей исторической ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН для обеспечения глобальной стабильности, — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что Соединённые Штаты уже вряд ли могут претендовать на исключительность. Он пояснил, что времена, когда все вопросы решались Россией и США, прошли. Политик выразил надежду, что мир сможет консолидироваться и бороться не с мнимыми, а с настоящими угрозами, отказавшись от эгоизма и алчности, писал NEWS.ru.