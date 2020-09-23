Путин 24 сентября пообщается с победившими на выборах губернаторами

https://static.news.ru/photo/8fcaeca4-fdc5-11ea-b94f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в четверг, 24 сентября, в режиме видеоконференции свяжется с губернаторами, одержавшими победу на выборах в своих регионах.

Об этом РИА Новости рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На вопрос агентства, запланировано ли у Путина такое общение, представитель Кремля ответил утвердительно.

Выборы разных уровней в российских регионах состоялись в единый день голосования 13 сентября. Некоторые губернаторы, которые боролись за переизбрание, заручились поддержкой президента для участия в кампании.

В октябре Путин намерен пообщаться по видеосвязи с главами думских фракций, писал NEWS.ru. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил, что виртуальная встреча с президентом состоится в начале месяца. Председатель эсеров напомнил, что руководители фракций встречаются с главой государства по традиции после единого дня голосования. По словам Миронова, лидеры политических объединений хотели бы обсудить итоги выборов и нововведения в избирательном законодательстве.