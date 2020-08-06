«Путь в никуда»: эксперты о желании Лукашенко выдать россиян Украине и РФ

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Никаких законных оснований для выдачи задержанных в Белоруссии россиян Киеву у Минска нет. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Таким образом он прокомментировал заявление украинского журналиста Дмитрия Гордона, который рассказал, что во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко, тот сообщил ему о намерении экстрадировать задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК Вагнера» на Украину и в Россию.

До этого Лукашенко поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил возможную экстрадицию граждан России, а также договорился о сотрудничестве в этом вопросе. При этом Служба безопасности Украины добивается выдачи задержанных, а украинские силовики считают, что некоторые из них воевали в Донбассе на стороне ополчения.

Не вижу оснований для этого. Если это граждане России, то они могут выдать их России. Если они в чем-то виноваты, то они понесут наказание по российскому законодательству. Если они виноваты, но Белоруссия не хочет выдавать их России, пусть у себя принимает решение. Но ни в коем случае не выдавать их третьей стороне. Это путь в никуда. Наши отношения будут отравлены, — пояснил Джабаров в эфире НСН.

Ещё более жёстко оценил ситуацию главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин. По его мнению, выдачу белорусским президентом Киеву задержанных под Минском россиян можно будет расценить только как предательство.

Эксперт по Белоруссии Александр Зимовский также напомнил, что между Белоруссией и Украиной нет соглашения об экстрадиции и возможен только обмен уже осуждёнными для дальнейшего отбытия наказания в стране, откуда такой гражданин родом.

Он пояснил, что именно поэтому украинская прокуратура и ссылается на Конвенцию о правовой помощи 1993 года, подписанную между государствами СНГ.

Украина в СНГ не входит, но остаётся в составе учредителей СНГ. Я допускаю, что ссылка на Конвенцию может быть рассмотрена как основание для выдачи. Или не рассмотрена. Ни в том, ни в другом случае никаких правовых последствий для Белоруссии не наступает, — сказал Зимовский.

По мнению Зимовского, задержание российских граждан связано с выборами президента Белоруссии, которые должны пройти в стране 9 августа. Он также отметил, что «чем меньше остаётся до дня выборов, тем меньшую ценность представляют для Минска задержанные россияне».

С таким выводом солидарен и первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич. По его мнению, «это однозначно провокация Лукашенко».