Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее обещал лидеру США Дональду Трампу разобраться с делом сына вице-президента Джо Байдена, как только сделает «своего человека» прокурором.
Теперь же говорит, что «по приказу из-за границы» Украина ничего расследовать не будет. Но Трамп ему не приказывал, а просил, — написал Пушков в своём Twitter.
Зеленский обещал Трампу разобраться с делом Байдена-мл., как только сделает прокурором «на 100% своего человека». Теперь же говорит, что «по приказу из-за границы» Украина ничего расследовать не будет. Но Трамп ему не приказывал, а просил. Если Зеленский откажет, Трамп обидится.
По его словам, если Зеленский откажет американскому лидеру, то Трамп обидится.
Скандал вокруг президента США разразился после того, как стало известно, что во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома просил его начать расследование против своего главного политического противника Джо Байдена и его сына Хантера. Узнав содержание беседы, неназванный сотрудник американской разведки подал жалобу на президента. Когда этот факт стал достоянием общественности, в нижней палате Конгресса, контролируемой демократами, была запущена процедура импичмента Трампа.