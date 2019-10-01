https://static.news.ru/photo/db881840-d34d-11e9-ad0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ранее обещал лидеру США Дональду Трампу разобраться с делом сына вице-президента Джо Байдена, как только сделает «своего человека» прокурором.

Теперь же говорит, что «по приказу из-за границы» Украина ничего расследовать не будет. Но Трамп ему не приказывал, а просил, — написал Пушков в своём Twitter.

Зеленский обещал Трампу разобраться с делом Байдена-мл., как только сделает прокурором «на 100% своего человека». Теперь же говорит, что «по приказу из-за границы» Украина ничего расследовать не будет. Но Трамп ему не приказывал, а просил. Если Зеленский откажет, Трамп обидится. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 сентября 2019 г.

По его словам, если Зеленский откажет американскому лидеру, то Трамп обидится.

Скандал вокруг президента США разразился после того, как стало известно, что во время телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома просил его начать расследование против своего главного политического противника Джо Байдена и его сына Хантера. Узнав содержание беседы, неназванный сотрудник американской разведки подал жалобу на президента. Когда этот факт стал достоянием общественности, в нижней палате Конгресса, контролируемой демократами, была запущена процедура импичмента Трампа.

Как ранее писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео присутствовал при телефонном разговоре Трампа и Зеленского.