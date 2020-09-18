Пушков высмеял планы Украины на евроинтеграцию

https://static.news.ru/photo/24742bfe-fa01-11ea-88d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Европа не торопится «пускать к себе» Украину.

Пушков считает, что политическая верхушка Киева подверглась «провинциализации» вследствие Майдана.

Одно из следствий майдана — «провинциализация» ( в худшем смысле этого слова ) киевской политической верхушки, которая с гиканьем и присвистом требует «пустить её в Европу». Только вот Европа всё это видит — совсем не торопится, — написал сенатор.

Не обошёл вниманием Пушков и слова главы МВД Украины Арсена Авакова, посоветовавшего белорусскому президенту Александру Лукашенко «попить водички и успокоиться», когда тот объявил, что Белоруссия должна усилить границу с Украиной, а с Польшей и Литвой — закрыть.

С учётом общего уровня нынешней украинской элиты это можно ещё считать «образцом сдержанности». Тонкостям в нынешнем Киеве, как говорится, не обучены, — подчеркнул Пушков.

Как писал NEWS.ru ранее, российский сенатор Алексей Пушков резко отреагировал на требования польской прокуратуры арестовать диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта Ту-154М.