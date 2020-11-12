Пушков рассказал о «ястребиной команде» Байдена

https://static.news.ru/photo/a8b83f90-24ef-11eb-a22f-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Демократ Джо Байден, который, вероятно, победил на президентских выборах в США, выдвигает свои кандидатуры на ключевые посты в Белом доме. По мнению председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, кандидат создаёт настоящую «ястребиную команду».

Сенатор в пример привёл главного претендента на пост главы Пентагона. Речь идёт о председателе комиссии Совета Федерации по информационной политике Мишель Флурной. В администрации Барака Обамы, когда он был президентом, она была заместителем министра обороны и носит прозвище «Леди-72 часа».

Флурной призывает нарастить американскую военную мощь на Дальнем Востоке до такого уровня, чтобы США могли потопить все китайские военные корабли, подлодки и торговые суда в Южно-Китайском море за 72 часа, — приводит слова Пушкова «Политика Сегодня».

По словам сенатора, другим «ястребом» в команде демократа может стать кандидат на должность главы Государственного департамента США Сьюзан Райс. До этого она тоже работала с Обамой и была его советником по национальной безопасности с 2013 по 2017 год. Как рассказал Пушков, она близка к неоконсерваторам, а в 2013 году призывала нанести удары по Сирии. Кроме того, Райс неоднократно говорила о «российском вмешательстве», но никаких доказательств привести не смогла.

Сенатор отметил, что эти женщины, заняв ведущие посты, не будут способствовать установлению мира, так как они гораздо агрессивнее мужчин, находящихся на политической арене Соединённых Штатов.

Однако, продолжил Пушков, в окружении Байдена достаточно и агрессивных представителей сильного пола. В их число входит и Майк Морелл. Ему прочат пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в случае победы Байдена. Эта должность для него не в новинку. При Обаме он как раз и исполнял обязанности главы ЦРУ.

В ТВ-шоу Чарли Роуза публично призывал «заставить русских и иранцев платить цену за Сирию». В ответ на вопрос Роуза, «означает ли это убивать русских и иранцев» Морелл ответил: «Да, скрытно», — напомнил Пушков.

Говоря о Морелле, сенатор подчеркнул, что «комментарии излишни».

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официально об избрании Байдена президентом ещё не объявлено. При этом демократ, который скорее всего займёт главный пост страны, станет самым старым американским лидером, ведь в конце ноября ему исполнится 78 лет. Однако нынешний глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что выборы далеки от завершения. Он намерен обращаться в суд для отстаивания своей победы.

Тем временем Байден, который, по версии американских СМИ, выиграл выборы президента США, назначил главой аппарата Белого дома своего соратника Рона Клайна. Демократа также поздравили с победой и лидеры нескольких стран, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Ранее NEWS.ru писал, что власти России подождут с поздравлениями победителя президентских выборов в США до оглашения официальных результатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.