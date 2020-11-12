Москва подождёт с поздравлениями нового президента США до итогов выборов

https://static.news.ru/photo/2e0482a0-24da-11eb-a05c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aimee Dilger/Global Look Press

Власти России подождут с поздравлениями победителя президентских выборов в США до оглашения официальных результатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он добавил, что в отдельных случаях допустимо поздравлять одного из кандидатов до официальных итогов, однако сейчас в США не тот случай.

Поздравления направляются ещё до того, как объявлены официальные результаты, когда нет никаких споров, когда вторая сторона признает победу своих соперников. Как, кстати, было в 2016 году, когда Обама признал победу Трампа. Тогда никаких вопросов ни у кого не возникало. Сейчас такие вопросы пока ещё остаются, поэтому нужно дождаться официального объявления, — приводит ТАСС слова министра.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Окончательные итоги выборов остаются неизвестными, однако кандидат от демократов Джо Байден пока лидирует в президентской гонке с 259 голосами выборщиков из необходимых для победы 270.

Ранее NEWS.ru писал, что портал RealClearPolitics, обнародовавший данные о подсчёте голосов по итогам выборов в США, отозвал 20 голосов в пользу Байдена уже после того, как демократ пересёк отметку, гарантировавшую ему победу. Сейчас Джо Байдену не хватает 11 голосов для победы. Дональда Трампа на сегодняшний день поддержали 214 выборщиков, ему для победы не хватает 56 голосов.

12 ноября стало известно, что в штате Джорджия проведут полный пересчёт голосов на президентских выборах.