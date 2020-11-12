Штат Джорджия полностью пересчитает голоса на выборах в США

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер объявил о полном ручном пересчёте голосов в этом американском штате на выборах президента США.

Как сообщает CNBC, голоса будут пересчитаны вручную в каждом округе из-за того, что разница между кандидатами практически неощутима. По словам Раффенспергера, пересчёт голосов планируется окончить в срок до 20 ноября.

Это наверняка займет у нас всё оставшееся время до этого срока, — сказал он.

В настоящий момент отрыв Байдена от Трампа в штате составляет не более 14 тысяч из почти 5 млн поданных голосов. Раффенспергер, представляющий Республиканскую партию США, и ранее заявлял, что в Джорджии, вероятно, потребуется пересчёт голосов, так как этот штат традиционно голосует за республиканцев и вероятность победы в нём демократов расценивалась как крайне незначительная.

Это непростая задача, но мы будем работать с округами, чтобы закончить пересчёт вовремя для официального подтверждения результатов голосования на государственном уровне, — сказал госсекретарь Джорджии.