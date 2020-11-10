Президент RealClearPolitics ответил на сообщение об отзыве победы Байдена

https://static.news.ru/photo/af5fc4bc-23c3-11eb-9126-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Biden for President/Global Look Press

Сооснователь и президент портала RealClearPolitics Том Бивен прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что портал вычел из результата кандидата в президенты США Джо Байдена 20 голосов выборщиков Пенсильвании, отобрав у представителя демократов победу.

Бивен перепостил сообщение экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани, из которого следует, что RealClearPolitics отозвал победу Байдена.

Это неправда. Мы никогда не прогнозировали чью-либо победу в Пенсильвании, ничего не изменилось, — подписал представитель RealClearPolitics.

This is false. We never called Pennsylvania, and nothing has changed. https://t.co/YXZ1PjI7Ud — Tom Bevan (@TomBevanRCP) November 10, 2020

Ранее сообщалось, что по данным агрегатора политических опросов, из предварительного результата кандидата в президенты США Джо Байдена вычли 20 голосов выборщиков и, таким образом, «лишили» его победы на выборах.

Как указано в интерактивной таблице портала, у Байдена теперь 259 голосов — на 11 меньше, чем необходимо для победы.

Выборы президента прошли в США 3 ноября. Официально победитель не объявлен, продолжается подсчёт голосов, по предварительным данным лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. 7 ноября политик объявил себя новым избранным президентом. Крупнейшие американские СМИ заявили о безоговорочном лидерстве Байдена в президентской гонке. Глава Белого дома Дональд Трамп заверил, что выборы далеки от завершения. Он намерен обращаться в суд для отстаивания своей победы.

Как писал NEWS.ru, госдеп США напоминает руководителям других стран, поздравляющих с победой на выборах президента Джо Байдена, что подсчёт голосов ещё продолжается, заявил госсекретарь Майк Помпео.