https://static.news.ru/photo/a22e2070-9f78-11e9-9092-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко разрешить конфликт в Донбассе. По его словам, заверение о том, что на это потребуется всего полгода, выглядит амбициозным, но сомнительным.

Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно. Для начала Киеву надо выполнить 1-й и 2-й пункты Минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжёлые вооружения, — говорится в сообщении Пушкова в Twitter .

Сенатор добавил, что Пристайко не обязан брать пример со своего предшественника на посту главы МИД Павла Климкина, который соглашения «читал с конца». Новому министру следует «научиться правильно» их читать.

Новый глава МИД Украины обещает решить кризис в Донбассе за полгода? Амбициозно, но сомнительно. Для начала Киеву надо выполнить 1-й и 2-й пункты Минских соглашений: прекратить обстрелы, отвести тяжелые вооружения. И научится правильно читать соглашения: Климкин их читал с конца. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 августа 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что Украина не может бесконечно вести переговоры для достижения мира и стабильности в Донбассе. Об этом Вадим Пристайко заявил во время выступления в Верховной раде. Также политик дал понять, что высоко ценит работу своих предшественников, благодаря которым, а также зарубежным партнёрам Киева «удалось предотвратить катастрофу — полномасштабную войну с Россией».