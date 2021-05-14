Пушков подтверил опасения Украины по поводу слов Путина

https://static.news.ru/photo/24e73090-b58b-11eb-a7cd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков оценил слова экс-главы Украинского МИД Павла Климкина. По его мнению, украинский политик прав в своих опасениях «жёсткого и ассиметричного» ответа Москвы. Об этом Пушков сообщил в своём Telegram-канале.

Пакел Климкин ранее написал в Facebook, что слова Владимира Путина о превращении Украины в «анти-Россию» нужно встречать с опасениями. Он полагает, что это свидетельствует о подготовки Москвой «жёсткого и ассиметричного ответа».

Сенатор Алексей Пушков считает это «здравой мыслью».

У Москвы есть возможность ответить Киеву — и ответ, несомненно, будет. Украине есть смысл последить за динамикой отношений России и ДНР/ЛНР. Это одно из важнейших направлений уже начавшегося ответа, — написал Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек также высказался по поводу поста Климкина. Член ГД считает, что Киев занял откровенно враждебную позицию по отношению к Москве, перечёркивающую возможность партнёрства. Однако Россия всегда остаётся открытой к диалогу.