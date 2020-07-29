Политика

Пушков ответил на слова Трампа по поводу защиты Германию от РФ

12:03, 30 июля 2020
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков согласился с президентом США Дональдом Трампом в том, что Германия не нуждается в защите от России.

Некоторое время назад американский лидер заявил, что не понимает, почему США должны защищать ФРГ от России в то время, как Берлин покупает у Москвы энергоносители.

Пушков отметил, что позиция хозяина Белого дома оправдана, поскольку никакой угрозы со стороны РФ не только Германии, но и Европы в целом нет.

Об этом кричат поляки и прибалты, но лишь затем, чтобы повысить свою значимость. США могут спокойно вывести все свои войска из Европы, — написал сенатор в Twitter.

Трамп намерен сократить американский военный контингент в Германии на 12 тысяч человек. Своё решение он объяснил недостаточным финансированием Берлином коллективной обороны НАТО.

Как писал NEWS.ru, примерно половина выведенных из Германии американских военных будет передислоцирована в другие страны альянса в Европе. Штаб-квартира Европейского командования США будет перенесена в бельгийский Монс. 

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях