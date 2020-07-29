Пушков ответил на слова Трампа по поводу защиты Германию от РФ

https://static.news.ru/photo/3f3901f6-d244-11ea-9919-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков согласился с президентом США Дональдом Трампом в том, что Германия не нуждается в защите от России.

Некоторое время назад американский лидер заявил, что не понимает, почему США должны защищать ФРГ от России в то время, как Берлин покупает у Москвы энергоносители.

Пушков отметил, что позиция хозяина Белого дома оправдана, поскольку никакой угрозы со стороны РФ не только Германии, но и Европы в целом нет.

Об этом кричат поляки и прибалты, но лишь затем, чтобы повысить свою значимость. США могут спокойно вывести все свои войска из Европы, — написал сенатор в Twitter.

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Трамп намерен сократить американский военный контингент в Германии на 12 тысяч человек. Своё решение он объяснил недостаточным финансированием Берлином коллективной обороны НАТО.

Как писал NEWS.ru, примерно половина выведенных из Германии американских военных будет передислоцирована в другие страны альянса в Европе. Штаб-квартира Европейского командования США будет перенесена в бельгийский Монс.