https://static.news.ru/photo/b19afda2-96cd-11e9-83e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Атмосферу в зале заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) слегка оздоровит отсутствие «непримиримых». Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя отказ грузинской делегации участвовать в торжественных мероприятиях по случаю открытия осенней сессии.

Вслед за Украиной в осенней сессии ПАСЕ не будут участвовать Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Причина — отказ ПАСЕ от санкций в адрес России. Это, однако, ничего не отменит и не изменит, — написал член Совета Федерации в Twitter , подчеркнув, что сожалеть не о чем.

Вслед за Украиной в осенней сессии ПАСЕ не будут участвовать Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Причина - отказ ПАСЕ от санкций в адрес России. Это, однако,ничего не отменит и не изменит. Отсутствие «непримиримых» слегка оздоровит атмосферу в зале заседаний ПАСЕ. Сожалеть не о чем. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 30, 2019

Российская делегация весной 2014 года из-за присоединения Крыма была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. Летом 2019 года РФ восстановили в правах. Киев был против этого решения.

21 сентября украинская делегация заявила, что не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи в знак протеста. Поддержать её решила и делегация депутатов Грузии, писал News.ru.