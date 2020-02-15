https://static.news.ru/photo/34f0e8d8-5005-11ea-a2cb-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о желании провести выборы в Крыму. По его словам, украинский лидер витает «то ли в облаках, то ли в несбыточных сценариях». Во всяком случае, как заметил Пушков, его планы вне реальной политики.
Он хочет провести выборы в Крыму осенью 2020-го. Но дипломатия и политика — это искусство возможного, а не мечты о невозможном, — пояснил он в своём Twitter.
С тем же успехом, по мнению Пушкова, глава Незалежной может мечтать о полёте Украины на Марс.
Ранее украинский президент пожелал провести выборы в Крыму, который с 2014 года является субъектом РФ, но считается «временно оккупированной территорией» на Украине. В России его желание назвали абсурдным. Как заявил сенатор Сергей Цеков, Зеленскому стоит принять, что полуостров в 2014 году окончательно вошёл в состав России.
Как писал NEWS.ru, планы Зеленского прокомментировал и телеведущий Владимир Соловьёв. Он назвал украинского президента «удивительным человеком» и поинтересовался, как глава Незалежной хочет осуществить задуманное.