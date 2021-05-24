Пушков оценил желание США «более стабильных отношений» с Россией

https://static.news.ru/photo/2c98fdd8-4d75-11eb-ab71-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Американский лидер Джо Байден хочет более стабильных отношений с Россией, сохранив при этом все антироссийские санкции. Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Именно это и есть суть политики нынешней администрации США в отношении России: Байден хочет «более стабильных отношений» с Москвой, сохранив все санкции против нас и возможность добавить новые. Иллюзий быть не должно, и Джен Псаки открыто говорит об этом, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 24 мая заявила, что США стремятся к предсказуемым отношениям с Москвой, но не намерены отступать в вопросах антироссийских санкций.

Ранее член Совета Федерации Константин Косачев объяснил, зачем в США хотят вернуть санкции против «Северного потока — 2». По мнению сенатора, законопроект, внесённый американскими сенаторами-республиканцами в конгресс, является элементом внутриполитической борьбы.