Косачев объяснил, зачем в США хотят вернуть санкции против СП-2

https://static.news.ru/photo/16eae97e-ba0d-11eb-8f9b-96000091f725_660.jpg Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект о восстановлении санкций по «Северному потоку — 2», внесённый американскими сенаторами-республиканцами в конгресс, является элементом внутриполитической борьбы. Об этом РИА Новости заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Проект внесён сенаторами-республиканцами. Это сцена из внутриполитической жизни в США, извечная борьба проигравших с победителями, — считает Косачев.

По его словам, рано или поздно во внешней политике США воцарятся здравый смысл и уважение международного права. Политик выразил надежду, что тогда санкциям не будет места.

Ранее сенатор Кевин Крамер заявил, что своим решением отменить ограничительные меры против компаний, строящих «Северный поток — 2», Белый дом потворствует ошибочной стратегии Германии, а также даёт президенту России Владимиру Путину рычаги давления на союзников США в Европе. Сенатор Стив Дейнс назвал недопустимым решение американской администрации отказаться от санкций против оператора СП-2.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призналась, что трудно остановить реализацию газопровода «Северный поток — 2». Она пояснила, что Джо Байден вступил в должность, когда 95% трубопровода уже было проложено. США наложили санкции на четыре российские компании и девять судов, что было значительными шагами для того, чтобы проект не мог быть реализован, отметила представитель Белого дома.

Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани назвал отличной новостью приостановку санкций со стороны США против оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. По его словам, весь континент выигрывает от этого решения, поскольку может получать стабильный поток газа из России.