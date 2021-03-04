Пушков оценил опасность для Германии при отказе от «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/e1b5a828-8bfc-11ea-95a0-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Отказ от реализации проекта «Северный поток — 2» опасен для Германии, поскольку он содержит в себе не только энергетическую и финансовую составляющую, но и получил большую политическую значимость. Так считает российский сенатор Алексей Пушков.

В своём Telegram-канале Пушков написал , что в настоящее время фактически идёт проверка способности ведущей страны Европы дать отпор Вашингтону хотя бы по одному вопросу, относящемуся исключительно к её сфере компетенции.

Речь идёт о политическом весе и национальном достоинстве Германии. Уступи она Вашингтону в споре о «Северном потоке — 2», и её авторитет в Евросоюзе сильно пострадает, — пояснил сенатор.

Пушков подчёркивает, что ситуация касается непосредственно Германии, а не общего суверенитета Европы, поскольку, по мнению сенатора, некоторые члены Евросоюза, включая Польшу, Румынию и страны Балтии, не дорожат этим суверенитетом и с радостью уступили бы его США.

Кроме того, политик отметил, что в Европе распространяется мнение о том, что на Штаты уже нельзя полагаться так, как раньше, и потому Евросоюз создаёт более прочные основы своего существование, где не останется места для зависимости от США. В качестве примеров таких новшеств Пушков приводит российский газопровод и инвестиционное соглашение с Китаем.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина подсчитала потери от запуска «Северного потока — 2».