Пушков оценил миссию США в Афганистане

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Бездарной и бессмысленной назвал 20-летнюю военную операцию США в Афганистане член Совета Федерации Алексей Пушков.

В своём Telegram-канале он представил графику, из которой следует, что за годы афганской кампании власти Штатов истратили на её проведение $2,2 трлн.

В новейшей истории США, полной геополитических просчетов, не было, пожалуй, ничего бездарней и бессмысленней этой войны, — написал Пушков.

Он также отметил, что вылет последнего рейса ВВС США из Кабула дал старт «новому раунду жёсткой критики» политики американцев в Афганистане.

Ведущие СМИ и агентства США состязаются в исполненных горечи и разочарования заголовках. У США начался «афганский синдром», — отметил Пушков.

Ранее стало известно, что афганский международный аэропорт в Кабуле покинул последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в республике.