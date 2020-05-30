Пушков оцениил спор Меркель и Трампа по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Член Совета Федерации Алексей Пушков завил, что разногласия между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом из-за «Северного потока — 2» накалились до предела. Немецкий политик даже отказалась от поездки на саммит G7.

Ранее президента США Дональда Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель поспорили из-за «Северного потока — 2». Стороны обменялись кардинально противоположными мнениями в ходе телефонного разговора.

Меркель пока решила не ехать на саммит G7 в США. Причина, конечно, не эпидемия — она идет в Германии на спад, а острые разногласия с Трампом, в том числе по «Северному потоку — 2». Трамп, говорят, очень недоволен. Но даже если Меркель в итоге не поедет, «Большая шестерка — тоже неплохо, — написал российский политик в Twitter.

ÐÐµÑÐºÐµÐ»Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ° ÑÐµÑÐ¸Ð»Ð° Ð½Ðµ ÐµÑ Ð°ÑÑ Ð½Ð° ÑÐ°Ð¼Ð¼Ð¸Ñ G7 Ð² Ð¡Ð¨Ð. ÐÑÐ¸ÑÐ¸Ð½Ð°, ÐºÐ¾Ð½ÐµÑÐ½Ð¾, Ð½Ðµ ÑÐ¿Ð¸Ð´ÐµÐ¼Ð¸Ñ - Ð¾Ð½Ð° Ð¸Ð´ÑÑ Ð² ÐÐµÑÐ¼Ð°Ð½Ð¸Ð¸ Ð½Ð° ÑÐ¿Ð°Ð´, Ð° Ð¾ÑÑÑÑÐµ ÑÐ°Ð·Ð½Ð¾Ð³Ð»Ð°ÑÐ¸Ñ Ñ Ð¢ÑÐ°Ð¼Ð¿Ð¾Ð¼, Ð² Ñ.Ñ. Ð¿Ð¾ Ð¡ÐµÐ²ÐµÑÐ½Ð¾Ð¼Ñ Ð¿Ð¾ÑÐ¾ÐºÑ-2. Ð¢ÑÐ°Ð¼Ð¿, Ð³Ð¾Ð²Ð¾ÑÑÑ, Ð¾ÑÐµÐ½Ñ Ð½ÐµÐ´Ð¾Ð²Ð¾Ð»ÐµÐ½. ÐÐ¾ Ð´Ð°Ð¶Ðµ ÐµÑÐ»Ð¸ ÐÐµÑÐºÐµÐ»Ñ Ð² Ð¸ÑÐ¾Ð³Ðµ Ð½Ðµ Ð¿Ð¾ÐµÐ´ÐµÑ, Â«ÐÐ¾Ð»ÑÑÐ°Ñ ÑÐµÑÑÐµÑÐºÐ°Â» - ÑÐ¾Ð¶Ðµ Ð½ÐµÐ¿Ð»Ð¾Ñ Ð¾. — ÐÐ»ÐµÐºÑÐµÐ¹ ÐÑÑÐºÐ¾Ð² (@Alexey_Pushkov) May 30, 2020

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Как писал NEWS.ru, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что стало причиной спора между президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель по газопроводу «Северный поток — 2».