Пушков оцениил спор Меркель и Трампа по «Северному потоку — 2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков завил, что разногласия между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом США Дональдом Трампом из-за «Северного потока — 2» накалились до предела. Немецкий политик даже отказалась от поездки на саммит G7.
Ранее президента США Дональда Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель поспорили из-за «Северного потока — 2». Стороны обменялись кардинально противоположными мнениями в ходе телефонного разговора.
Меркель пока решила не ехать на саммит G7 в США. Причина, конечно, не эпидемия — она идет в Германии на спад, а острые разногласия с Трампом, в том числе по «Северному потоку — 2». Трамп, говорят, очень недоволен. Но даже если Меркель в итоге не поедет, «Большая шестерка — тоже неплохо, — написал российский политик в Twitter.
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«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.
Как писал NEWS.ru, эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что стало причиной спора между президентом США Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель по газопроводу «Северный поток — 2».