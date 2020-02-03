Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о том, что Варшава одержала победу в «историческом споре с Россией».

Польша ничего не выиграла: только в головах варшавских политиков есть этот миф. С точки зрения международного права Россия — страна-победительница во Второй мировой войне, — написал политик в Twitter.

По его словам, жёсткая риторика и требование «компенсаций» не могут быть основой для нормализации отношений.

Ранее Чапутович заявил, что Варшава одержала победу в «историческом споре с Россией». По его словам, Москва попыталась навязать «своё повествование истории», однако эта попытка не увенчалась успехом. В январе 2020 года польские политики не единожды обвинили СССР в развязывании Второй мировой войны, агрессии против Польши и во многом приравнивали Советский Союз к гитлеровской Германии.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИДа Мария Захарова с иронией оценила заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о споре Москвы и Варшавы.

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