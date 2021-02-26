Пушков: Крым не перестанет быть российским из-за мнения Байдена

https://static.news.ru/photo/173b203c-785a-11eb-a95b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал слова президента Соединённых Штатов Джо Байдена о принадлежности Крыма.

Весь мир знает, что Крым — это Россия. От мнения Байдена этот исторический факт не изменится. И уж точно не Байдену решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить. Они свой выбор сделали, — написал в Telegram политик.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым частью Российской Федерации. Глава Белого дома обнародовал заявление, полностью посвящённое «российской агрессии» на Украине. Он напомнил, что семь лет назад РФ «нарушила нормы международного права» и «вторглась» в Крым. По словам Байдена, США продолжают поддерживать Украину и её союзников, как это было и с начала конфликта.

Американский лидер также подчеркнул, что США продолжат уважать мужество людей, осуществивших революцию на Украине, чтобы открыть новую главу истории своей страны. США поддерживают тех, кто действует на благо мирного, демократического и процветающего будущего Украины, заявляет американский лидер.

Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года на основании итогов референдума, в ходе которого за присоединение к России высказались свыше 96% избирателей. Украинские власти продолжают считать полуостров своей территорией, «временно оккупированной» РФ, и периодически поднимают вопрос о её возврате. В Кремле в ответ на это заявляют, что воссоединение произошло в полном соответствии с международным правом и вопрос об отчуждении полуострова закрыт, писал NEWS.ru.