Пушков: Договор по открытому небу был обречён

https://static.news.ru/photo/a30e6aae-b880-11eb-bfbc-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что Договор по открытому небу (ДОН) был обречён с того момента, когда администрация Дональда Трампа объявила о выходе из него. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Пушков пояснил, что президент США Джо Байден продолжает политику своего предшественника как в отношении ДОН, так и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Сенатор также отметил, что ДОН был заключён по окончании холодной войны как важная мера доверия. Теперь же от доверия «не осталось и следа», Запад вновь ведёт против России холодную войну, добавил он.

Договор, имевший в основном политическое значение, был в духе времени похоронен Вашингтоном, — написал Пушков.

Кроме того, он сделал акцент на пассивности европейских союзников США, которые не сделали ничего для спасения договора и не убедили Вашингтон остаться в нём. Страны — члены НАТО увлеклись военными играми вблизи российских границ, а общественность озабочена чем угодно, но не проявлениями новой холодной войны и военной угрозой. Она не только не исчезла, но и нарастает. Однако в Европе это понимают лишь единицы, заключил Пушков.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ приняла закон о денонсации Россией Договора по открытому небу. Документ был внесён президентом Владимиром Путиным. Это вынужденный ответный шаг Москвы на действия США, которые в прошлом году вышли из договора и не захотели возвращаться к переговорному процессу, несмотря на призывы российской стороны. Как отмечали в МИД, решение Вашингтона существенно нарушает баланс интересов государств-участников.