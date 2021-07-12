«Психическое обострение»: Коротченко о фразе Зеленского про войну с Россией

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможной «полномасштабной войне с Россией» является, «очевидно, очередным психическим обострением» у политика, либо реакцией на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», рассказал NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Зеленский это говорит несколько раз в месяц. Его слова ни на что не влияют, являются политически ангажированными и заезженной украинской пропагандой. Это неинтересно и не отвечает существующим реалиям. Россия не заинтересована в войне с Украиной, ей эта война не нужна, — отметил Коротченко.

По мнению военного обозревателя портала «Газета.Ru» Михаила Ходарёнка, Киев в очередной раз пытается «вызвать сочувствие у коллективного Запада, подогреть вопрос, представить себя в виде передовой линии обороны против угрозы с Востока».

Какой-то реальной вооружённой борьбы, полномасштабной войны между Россией и Украиной, я лично, не ожидаю. Считаю, что это чрезвычайно маловероятно, — подчеркнул Ходарёнок.

Накануне Зеленский на форуме YES Brainstorming заявил, что вероятность полномасштабной войны с Россией существует и виной тому, по его мнению, «агрессивные действия Кремля». Лидер выразил мнение, что такой вероятный исход дел обусловлен образовавшейся пропастью между россиянами и украинцами из-за политики Москвы. Глава Украины считает, что если произойдёт военное столкновение двух стран, то это станет самой большой ошибкой РФ.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что украинский президент снова планирует поездку в США. На этот раз он намерен присутствовать на Генеральной Ассамблее ООН.