«Видимые и невидимые»: Псаки анонсировала новые санкции против России

https://static.news.ru/photo/4e6195da-9963-11eb-8375-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Соединённые Штаты в ближайшее время обнародуют план дальнейших действий в отношении России. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Таким образом она прокомментировала публикацию агентства Bloomberg, где утверждалось, что Белый дом рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций.

Я могу подтвердить: последствия будут — видимые и невидимые. Надеемся в скором времени сообщить об этом, — приводит слова Псаки РИА Новости.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что в администрации президента США обсуждается вопрос о новых санкциях в отношении российских властей, а также возможность высылки дипломатов, сотрудничающих с разведкой РФ, в ответ на хакерские атаки и вмешательство в выборы. По данным издания, в Вашингтоне завершили обзор недружественных шагов Москвы.

Вскоре после этого, как писал NEWS.ru, Псаки сообщила, что о какие-либо ограничениях против российских властей на текущей неделе Белый дом объявлять не станет. Однако в целом опровергать публикацию она не стала.