Проявление слабости: в Кремле прокомментировали санкции ЕС против Минска

https://static.news.ru/photo/d2ea7c7e-048d-11eb-b133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва крайне негативно относится к санкционной политике в целом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя санкции Евросоюза в отношении представителей белорусского руководства.

По его словам, подобные решения являются скорее проявлениям слабости. Пресс-секретарь подчеркнул, что Кремль в целом осуждает санкционную политику, передаёт РИА Новости.

В любом случае, это, скорее, проявление слабости, чем силы, — сказал он.

2 октября председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе согласовали санкции против Белоруссии. Ограничения коснутся около 40 чиновников, ответственных «за фальсификацию выборов и нарушение прав человека».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Белоруссия со 2 октября вводит санкции против Евросоюза в ответ на визовые рестрикции со стороны ЕС, сообщает МИД страны.