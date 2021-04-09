«Провокация — лучший друг»: Пушков о «войне» РФ и Украины

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Вряд ли Украина решится начать воевать с РФ. Последствия осознают даже в Киеве, но провоцировать Кремль обстрелами и другой военной активностью соседняя страна будет, заявил сенатор Алексей Пушков.

Провокация — лучший друг украинских властей и их главный инструмент военного сближения с Западом, — написал политик в своём Telegram-канале.

Он добавил, что Киев поднимает ставки в Донбассе, пытаясь вовлечь в конфликт страны Запада. Так он отреагировал на слова главы самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, который заявил о готовности Украины к большой войне.

РФ в случае военного конфликта с Украиной заинтересуется в первую очередь Одессой, Николаевым, Мариуполем, Мелитополем, Запорожьем и Харьковом, считает генерал ВСУ Сергей Кривонос. По его мнению, эти субъекты имеют значение для РФ, так как там развита инфраструктура аэродромов для высадки самолётов и вертолётов.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Жириновский предрёк исчезновение Украины как государства, так как НАТО не будет за неё воевать. Политик считает, что власти страны специально делают всё возможное, чтобы обострить конфликт в Донбассе и вызвать реакцию Североатлантического альянса.