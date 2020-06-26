Против проголосовавшего дважды Лобкова возбудили административное дело

https://static.news.ru/photo/5a79d1ba-b7c4-11ea-854c-fa163e074e61_660.jpg Павел Лобков Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В отношении ведущего телеканала «Дождь» Павла Лобкова, устроившего эксперимент с двойным голосованием по поправкам в Конституцию, проводится административное расследование. Полиция работает по статье 5.22 КоАП РФ (незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования).

О возбуждении дела сообщил защищающий журналиста адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьёв.

25 июня тележурналисту выдали бюллетень для голосования на избирательном участке № 141 в Тверском районе Москвы. При этом за неделю до старта плебисцита он прошёл онлайн-регистрацию на электронное голосование на сайте mos.ru. Спустя примерно час после того, как Лобков опустил бюллетень в урну, ему удалось проголосовать и через Интернет.

Ещё один подобный инцидент произошёл и на участке № 1958 в Орехово-Борисово Южном с Василием Вайсенбергом, экспертом движения «Голос». Придя на участок, он заявил, что передумал голосовать в электронной форме, хочет сделать это традиционным способом, и получил бюллетень. К активисту сегодня также пришли полицейские. Его опросили в рамках проверки по ст. 142.2 УК РФ (незаконные выдача и получение бюллетеня для общероссийского голосования).

По обоим случаям в отношении членов территориальных избирательных комиссий будут приняты дисциплинарные решения, заверили в Мосгоризбиркоме.

Ранее редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что если Павлу Лобкову выпишут штраф за двойное голосование, то он готов будет ему возместить эту сумму. Статья 5.22 КоАП предусматривает штраф до 30 тысяч рублей.

Голосование по поправкам

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию — процедура, которая была в экстренном порядке разработана под инициативу президента Владимира Путина изменить основной закон страны. Заявлялось, что так глава государства хочет «посоветоваться» с гражданами, избегая сложных механизмов референдума. Раньше в российском законодательстве такой процедуры не существовало. При этом для предложенных президентом поправок, согласно самой же Конституции, не требуется никаких дополнительных процедур, кроме как положительного голосования в парламентах большинства регионов, одобрения квалифицированным большинством членов Совфеда и депутатов Госдумы, а также подписания президентом. Все эти этапы уже пройдены.

Тем не менее в Кремле заявляют, что законопроект «о поправке» в Конституцию вступит в силу только после одобрения на общероссийском голосовании. Оно назначено на 1 июля. Это основной день, но власти решили растянуть процедуру на неделю, объясняя это эпидемией коронавируса. Голосовать в России начали с 25 июня.

«Поправка» представляет собой несколько сотен нововведений. Так, в Конституцию вводится фигура Бога, говорится о недопустимости действий и призывов к отчуждению части территории РФ, закрепляется положение о браке как союзе мужчины и женщины и положение о русском народе как государствообразующем, положение о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.

При этом ранее президент говорил, что власть главы государства не должна быть связана с одним человеком. По словам Путина, для развития России нужна сменяемость, но обнуление собственных сроков он поддержал, писал NEWS.ru.