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18 июня 2026 в 10:40

Названа дата проведения выборов губернатора Брянской области

Выборы губернатора Брянской области пройдут 20 сентября

Фото: Стрингер/NEWS.ru
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Выборы губернатора Брянской области состоятся в единый день голосования 20 сентября 2026 года, заявил председатель Законодательного собрания региона Валентин Суббот. По его словам, соответствующее решение было принято депутатами Брянской областной думы на внеочередном заседании, следует из трансляции заседания облдумы.

За голосовало 48 депутатов. Решение принято, — подчеркнул Суббот.

Президент России Владимир Путин 13 мая назначил Егора Ковальчука врио главы Брянской области. Победивший на выборах в 2025 году Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Решение о трехдневном голосовании принял Центризбирком. Российский лидер подписал соответствующий указ.

До этого стало известно, что ЦИК России, Минобороны РФ и ФСБ считают возможным проведение выборов депутатов Госдумы в регионах Донбасса и Новороссии, где на данный момент действует военное положение. Необходимые консультации по этому вопросу уже были проведены.

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Егор Ковальчук
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