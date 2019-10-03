https://static.news.ru/photo/4a089706-e675-11e9-9fac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Проект итогового документа саммита «нормандской четвёрки» предварительно согласован.

Он (проект. — News.ru) содержит перечень следующих шагов в части политического и гуманитарного урегулирования в Донбассе под эгидой «нормандского формата» в рамках реализации Минского комплекса мер, — цитирует источник «Интерфакс».

По его словам, в документе нет пунктов о передаче контроля за участком границы в Донбассе и о вводе в регион миротворческой миссии.

Источник также не исключил, что отдельно будет затронут вопрос обмена «всех установленных на всех установленных».

Как ранее писал News.ru, проведение встречи в рамках «нормандского формата» вряд ли будет возможно назначить на 16 октября из-за трудностей с графиком президента России Владимира Путина.