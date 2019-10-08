https://static.news.ru/photo/67f7830a-ea10-11e9-8376-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evan Golub/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Комитет Сената США по разведке обнародовал вторую часть доклада о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. Документ содержит 85 страниц и подтверждает выводы американских спецслужб и спецпрокурора Роберта Мюллера о том, что Москва вмешивалась посредством соцсетей.

Обвиняемым в этом в докладе названо российское «Агентство интернет-исследований», которое якобы работало на уменьшение шансов Хиллари Клинтон выиграть президентскую гонку у Дональда Трампа. Подтверждений данной версии комитет не привёл, сообщает РИА Новости .

В докладе отмечается, что после выборов 2016 года «Агентство интернет-исследований» расширило свою деятельность, которая направлена на то, «чтобы посеять рознь в американской политике и обществе».

Ранее News.ru сообщал, что президент России Владимир Путин пошутил о вмешательстве РФ в следующие выборы президента США. На вопрос модератора Российской энергетической недели 2 октября он наклонился к автору вопроса и обратился к нему, приложив руку ко рту. Путин сказал, что обязательно «будем это делать, чтобы окончательно развеселить вас так, как следует».