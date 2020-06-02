Проценко назвал изменение Конституции нужным для развития медицины

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Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что внесение поправок в Конституцию России необходимо для повышение ответственности чиновников за обеспечение граждан доступной и качественной медпомощью.

По мнению Проценко, эпидемия коронавируса показала необходимость расширения больниц и обновления медицинского оборудования, и власти смогли усовершенствовать систему здравоохранения за три месяца борьбы с инфекцией.

Что важно — весь этот накопленный ресурс здравоохранения будет сохранён. Его просто нельзя будет никуда деть, если мы закрепим обязанность обеспечивать людей доступной медпомощью в конституции. Не все это понимают, но крайне важно прописать в конституции общую ответственность за медицину, — заявил Проценко в комментарии ТАСС.

Больница в Коммунарке стала первым учреждением столицы, где начали массово размещаться больных с COVID-19. Президент Владимир Путин ввёл режим самоизоляции после общения с персоналом и пациентами больницы в марте.

Как писал NEWS.ru, Путин назначил всероссийское голосование на 1 июля. Принятие поправок в Конституцию среди прочего позволит действующему главе государства сохранить власть после 2024 года.