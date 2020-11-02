Призовут ли Дмитрия Медведева в Совет Федерации

Президент наконец внёс в Госдуму поправки к статусу Совета Федерации в развитие одобренных в ходе плебисцита конституционных поправок. В документе, в частности, прописывается ряд ограничений для лиц, которые желают стать сенаторами. Так, они не должны иметь счетов и вкладов за рубежом, а также двойного гражданства. Кроме того, сенатором не сможет стать человек с судимостью за особо тяжкие преступления в течение 15 лет после её погашения, а также в течение 10 лет после снятия судимости за тяжкие преступления и пяти лет — за средние. Как и предполагалось, в обновлённом законе о верхней палате нашего парламента особый интерес представляет положение о пожизненных сенаторах.

Как уточнил один из соавторов поправок, внесённых в Основной закон, глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, бывший президент может подать заявление о присвоении ему статуса пожизненного сенатора в течение трёх месяцев после истечения его мандата. А вот президент, который ушёл в отставку до принятия нового конституционного закона, может сориентироваться по части своего политического будущего также в течение трёх месяцев после опубликования соответствующего документа. При этом экс-глава государства может отказаться от этого статуса, говорится в проекте документа.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Иными словами, у замсекретаря Совета безопасности Дмитрия Медведева, а именно он сегодня единственный здравствующий российский бывший президент, будет всего три месяца для того, чтобы определиться, насколько ему интересно войти в состав нашей верхней палаты парламента. И тут вряд ли стоит думать, что Медведев должен принять глубоко личное решение, посоветовавшись исключительно со своей семьёй. Дмитрий Анатольевич — один из ведущих российских политиков, лидер правящей партии «Единая Россия», которая переживает сегодня период важных изменений, а в качестве второго человека в Совбезе возглавляет несколько комиссий, включая ту, что занимается защитой национальной безопасности от опасных инфекций. Что особенно актуально на фоне разворачивающейся пандемии.

Потому-то вряд ли речь сможет пойти о том, что Дмитрий Медведев предпочтёт отойти от активной политической деятельности и выбрать тихое кресло пожизненного члена сената, дабы дремать там вместе с некоторыми коллегами глубоко пенсионного возраста. Медведев — политик в самом расцвете, обладающий к тому же абсолютно бесценным опытом. Потому-то в случае его прихода в Совет Федерации может произойти серьёзная ротация в руководстве верхней палаты российского парламента.

Сергей Булкин/NEWS.ru

А потому появление там Дмитрия Анатольевича может быть следствием только продуманной на самом высшем уровне долгосрочной кадровой комбинации с перемещением на этажах российской властной иерархии нескольких весьма влиятельных, если не сказать знаковых фигур. И на решение такого политического ребуса по закону теперь будет всего три месяца. То есть решение может быть отложено фактически только до февраля, когда в стране в целом могут быть осуществлены важные административные реформы. Говорил же недавно президент о том, что наше общество готово уже к «тектоническим изменениям».

Так что отношение Медведева к возможному своему новому «пожизненному статусу» становится уже тестом на куда более масштабные изменения системы.